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Дмитро Кудрявцев |

Байден про зустріч з Путіним: Вашингтон не шукає конфлікту з Москвою

джо байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує поговорити зі своїм колегою Володимиром Путіним про невідповідність поведінки Росії нормам міжнародного права.

При цьому він визнав, що стосунки Вашингтону та Москви знаходяться в найнижчій точці за останні роки.

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Господар Білого дому пояснив, чому не стане проводити з Путіним спільну прес-конференцію.

– Я туди їду не змагатися, хто краще виступить перед журналістами, або більшу кількість раз поставить опонента в незручне становище. Йтиметься виключно про те, на які кроки має піти Кремль, щоб нормалізувати стосунки із США, – наголосив Байден.

У той же час американський президент додав, що Вашингтон не шукає конфлікту з Москвою.

Прес-конференція Байдена після зустрічі з Путіним

Раніше в Білому домі анонсували одиночну прес-конференцію Джо Байдена, яку президент США дасть після зустрічі з російським колегою.

Представник Білого дому зазначив, що такий формат спілкування з пресою буде найкращим.

При цьому він також зазначив, що Вашингтон все ще опрацьовує формат зустрічі двох лідерів.

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