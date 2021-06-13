Під Римом невідомий відкрив стрілянину – двоє дітей постраждало

Невідомий відкрив вогонь в місті Ардеа – у результаті стрілянини загинув чоловік похилого віку, також двоє маленьких дітей отримали серйозні поранення.

Правопорушнику вдалося втекти, проте наразі поліцейські розшукують нападника в Ардеа та сусідніх містах.

За даними іноземних ЗМІ, вогонь відкрив 34-річний чоловік, у якого є психічні розлади. Також є ймовірність, що він може бути батьком постраждалих дітей.

ЗМІ висувають версію, що трагедія могла статися через сварку. Мер Ардеа також підтвердив, що діти серйозно поранені, лікарі надають їм медичну допомогу.

Вибух у Харкові

Сьогодні невідомі влаштували вибух у Харкові. Правопорушники змайстрували саморобну вибухівку та помістили в банкомат у відсік для видачі грошей.

Сам банкомат розташований всередині супермаркету, проте, на щастя, ніхто не постраждав. У поліції відкрили дві кримінальні провадження.

Джерело: RaiNews24