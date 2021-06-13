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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Харкові стався вибух у супермаркеті

У Харкові стався вибух у супермаркеті

У Харкові невідомі особи підірвали саморобною вибухівкою банкомат, розташований всередині супермаркету.

Правопорушники використали саморобний вибуховий пристрій, який встановили до відсіку для видачі грошей.

Суму викрадених коштів наразі встановлюють. Вибух стався у супермаркеті на проспекті Слави.

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На щастя, у результаті вибуху у Харкові ніхто не постраждав. Наразі правоохоронці з’ясовують, хто може бути причетним до цього.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 185 (Крадіжка) та статтею 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Зловмисникам може загрожувати позбавлення волі до 12 років.

Вибух в Харкові – що сталося та перші подробиці
Вибух в Харкові – що сталося та перші подробиці
Вибух в Харкові – що сталося та перші подробиці
Вибух в Харкові – що сталося та перші подробиці
Вибух в Харкові – що сталося та перші подробиці
Вибух в Харкові – що сталося та перші подробиці
У Харкові стався вибух у супермаркеті / 3 фотографии

Вибух у Китаї

Сьогодні вранці стався потужний вибух у Китаї. У результаті повністю зруйнована двоповерхова будівля.

Загинуло щонайменше 12 осіб, також понад 150 осіб отримали поранення. За попередніми даними, це сталося через витік газу. Хвиля вибуху також зруйнувала місцевий ринок, розташований неподалік від будівлі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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