Затриманий у Білорусі засновник опозиційного Telegram-каналу Роман Протасевич запевняє, що його ніхто не бив у СІЗО. Про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції білоруських силовиків.

Також він назвав жартом поширену інформацію про те, що у в’язниці його бив особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Крім того, журналіст пояснив, звідки взялися сліди на його руках, які було помітно під час інтерв’ю каналу ОНТ.

Крім того, Протасевич поспішив спростувати інформацію про те, що має проблеми зі здоров’ям.

Крім того, Роман Протасевич попросив журналістів не поширювати “чутки” про його здоров’я.

Як запевняє опозиціонер, його батьків наразі використовують, бо вони не знають, що робити. Тому їздять з акціями протесту, тоді як за їхніми спинами стоять конкретні політичні діячі.

Разом із тим, Роман Протасевич відмовився коментувати інформацію про те, що його можуть передати терористам так званої “ЛНР” для слідчого експерименту та перевірки на причетність до обстрілу мирного населення.

Свою участь ж участь у заході силовиків, так само, як і інтерв’ю каналу ОНТ, пояснив своєю доброю волею.

Протасевич зауважив, що знає, що про нього пишуть в інтернеті, бо йому давали почитати зведення Telegram-каналів.

Частина журналістів покинула захід, щойно Романа Протасевича привели до зали. Свою поведінку вони пояснили тим, що не братимуть участь у заході, тому що затриманий перебуває під тиском.

We have just walked out. Not taking part when he is clearly there under duress. https://t.co/vg4gSGZJeL

— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) June 14, 2021