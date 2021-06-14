Затриманий у Білорусі засновник опозиційного Telegram-каналу Роман Протасевич запевняє, що його ніхто не бив у СІЗО. Про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції білоруських силовиків.

Також він назвав жартом поширену інформацію про те, що у в’язниці його бив особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

– Цей жарт я навіть коментувати не буду. Це просто смішно, – лаконічно зауважив Роман Протасевич.

Крім того, журналіст пояснив, звідки взялися сліди на його руках, які було помітно під час інтерв’ю каналу ОНТ.

– Я думаю, кожен із вас може підійти й подивитися – це сліди від стяжок, які на мене вдягли під час затримання. Як я зрозумів, воно було настільки несподіваним для співробітників, що в них навіть не було при собі наручників, – наголосив він.

Крім того, Протасевич поспішив спростувати інформацію про те, що має проблеми зі здоров’ям.

– Я хочу сказати, що прекрасно себе почуваю, у мене відмінний настрій. Не має жодних скарг. Якщо хтось сумнівається, я готовий із дозволу слідства пройти будь-яку незалежну медичну експертизу й обстеження. Ніхто мене не бив. Навіть більше скажу – пальцем не чіпав, – запевнив затриманий опозиціонер.

Крім того, Роман Протасевич попросив журналістів не поширювати “чутки” про його здоров’я.

– Справжніми заручниками всієї ситуації, яка розвивалася довкола мене, стала, по-перше, Софія (Софія Сапега – дівчина Романа Протасевича, яку разом із ним затримали в аеропорту Мінська 23 травня, – Ред.), по-друге, мої батьки, які зараз перебувають у Польщі в умовах інформаційного вакууму. Панове, просто подумайте, як би реагували ваші матері, якби ви опинилися в таких же місцях, як і я, і вам би говорили, що вашого сина б’ють, хоча це абсолютно не так. Мої слова продиктовані турботою про моїх батьків. Хочу безпосередньо звернутися до моїх батьків: Мамо, тато, не хвилюйтесь, у мене дійсно все чудово, – сказав він.

Як запевняє опозиціонер, його батьків наразі використовують, бо вони не знають, що робити. Тому їздять з акціями протесту, тоді як за їхніми спинами стоять конкретні політичні діячі.

Разом із тим, Роман Протасевич відмовився коментувати інформацію про те, що його можуть передати терористам так званої “ЛНР” для слідчого експерименту та перевірки на причетність до обстрілу мирного населення.

– Будь-які офіційні свідчення я даю тільки представникам слідчого комітету, – зазначив він.

Свою участь ж участь у заході силовиків, так само, як і інтерв’ю каналу ОНТ, пояснив своєю доброю волею.

– Жодного торгу зі слідством або чогось на зразок цього в мене не було. Будь-яка моя участь, навіть у цьому заході, є добровільною, так само, як і інтерв’ю Маркову. Мене ніхто не примушував до повної співпраці зі слідством. Це лише мій вибір і моє рішення. Я розумію, якої шкоди я завдав державі, тому готовий зробити все, що в моїх силах, щоб виправити цю ситуацію, – пояснив він.

Протасевич зауважив, що знає, що про нього пишуть в інтернеті, бо йому давали почитати зведення Telegram-каналів.

– Я знаю, що багато мене називають мало не зрадником, але моя совість абсолютно чиста. Я нікого не зраджую, нікого не здаю. Я дійсно співпрацюю зі слідством, я допомагаю країні й маю намір допомагати й надалі.

Частина журналістів покинула захід, щойно Романа Протасевича привели до зали. Свою поведінку вони пояснили тим, що не братимуть участь у заході, тому що затриманий перебуває під тиском.

We have just walked out. Not taking part when he is clearly there under duress. https://t.co/vg4gSGZJeL — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) June 14, 2021

Затримання Протасевича в Мінську

23 травня в Мінську екстрено посадили літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, нібито через надходження сигналу про замінування, коли борт пролітав над Білоруссю.

Серед пасажирів рейсу був засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Відразу після посадки літака їх затримали.

3 червня Роман Протасевич нібито добровільно дав інтерв’ю провладному білоруському телеканалу. Він заявив, що “поважає Лукашенка” та “визнає провину в організації масових заворушень після виборів 9 серпня 2020 року”.

Детальніше про затримання Романа Протасевича читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: belpresscenter

Фото: Nexta