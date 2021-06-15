В Іраку обстріляли з дрона американську базу

Бойовий безпілотний літальний пристрій завдав удару військовій базі США, розташованій у районі міжнародного аеропорту Багдад.

Під час обстрілу ніхто не постраждав. Дрон скинув бомби на американську військову базу, пошкодивши зовнішню частину паркану.

Згідно із заявою командування спільних операцій Іраку, напередодні три безпілотники атакували військову базу в аеропорту Багдада. Один з них збили.

Наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад. Останнім часом військові бази Іраку, на території яких розміщені американські війська та посольство США, часто піддаються мінометним та ракетним обстрілам.

Пожежа в Іраку

Наприкінці квітня сталася пожежа в Іраку через недотримання вимог зберігання кисню у балонах. У Багдаді в лікарні, де надають допомогу хворим наCovid-19, загинуло щонайменше близько 82 осіб та ще 110 людей постраждало.

Надзвичайну подію визнали загрозою національній безпеці країни. Місцеві журналісти повідомляють про випадки задухи у пацієнтів через вибух кисневих апаратів.