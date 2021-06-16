Ізраїль знову обстріляв сектор Газа у відповідь на атаку ХАМАС

Вперше після перемир’я Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази. Зокрема, Військово-повітряні сили атакували військові комплекси ХАМАС.

Так, атака стала відповіддю на пуски з палестинської території повітряних куль з вибухівкою в бік ізраїльських населених пунктів.

Зокрема, авіаудари нанесли комплексам, які служили таборами та місцями зустрічей бойовиків-терористів з бригад Хан-Юніс і сектора Гази.

– Армія оборони Ізраїлю готова до будь-якого сценарію, включаючи відновлення бойових дій, у відповідь на триваючі терористичні дії з сектора Гази, – запевнили ізраїльські військові.

За словами військових, удари із палестинської сторони призвели до 20 пожеж на відкритих полях, розташованих поблизу кордону з сектором Гази.

Припинення вогню на Близькому Сході

У травні Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню.

Офіс прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу заявив, що Ізраїль прийняв пропозицію Єгипту після нічного засідання його кабінету безпеки. ХАМАС наслідував його приклад.

Перемир’я в секторі Гази набуло чинності 21 травня.

Джерело: Армія Ізраїлю