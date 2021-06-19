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Юлія Захарченко |

В Ірані розбився вертоліт, який перевозив урни з виборчих дільниць

В Ірані розбився вертоліт, який перевозив урни з виборчих дільниць

На південному заході Ірану розбився вертоліт, що прямував у місто Дезфул. Авіалайнер перевозив урни для голосування після президентських виборів у країні, що пройшли 18 червня.

В суботу губернатор остана Хузестан (адміністративно-територіальної одиниці Ірану, до складу якої входить місто Дезфул) підтвердив цю інформацію.

Політик розповів, що один з охоронців фонду Ірану загинув у результаті цієї аварії. Ще декілька людей через катастрофу літака отримали поранення.

Чиновник додав, що всіх поранених людей доставили у медичний заклад. Однак деякі з них перебувають у критичному стані.

За його словами, ця аварія сталася через падіння тиску у двигуні вертольота, який здійснив вимушену посадку в складній зоні. Однак точну причину аварії літака з’ясовують правоохоронці.

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11 травня стартувала реєстрація кандидатів на вибори президента Ірану, яка тривала п’ять днів. Всіх охочих перевіряв на предмет політичних та ісламських вподобань контрольний орган Ірану.

Джерело: IRNA

Фото: Depositphotos

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