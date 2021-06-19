В Ірані розбився вертоліт, який перевозив урни з виборчих дільниць

На південному заході Ірану розбився вертоліт, що прямував у місто Дезфул. Авіалайнер перевозив урни для голосування після президентських виборів у країні, що пройшли 18 червня.

В суботу губернатор остана Хузестан (адміністративно-територіальної одиниці Ірану, до складу якої входить місто Дезфул) підтвердив цю інформацію.

Політик розповів, що один з охоронців фонду Ірану загинув у результаті цієї аварії. Ще декілька людей через катастрофу літака отримали поранення.

Чиновник додав, що всіх поранених людей доставили у медичний заклад. Однак деякі з них перебувають у критичному стані.

За його словами, ця аварія сталася через падіння тиску у двигуні вертольота, який здійснив вимушену посадку в складній зоні. Однак точну причину аварії літака з’ясовують правоохоронці.

11 травня стартувала реєстрація кандидатів на вибори президента Ірану, яка тривала п’ять днів. Всіх охочих перевіряв на предмет політичних та ісламських вподобань контрольний орган Ірану.

Джерело: IRNA