З 1 липня Ізраїль відкриває кордони для повністю вакцинованих від коронавірусу туристів.

Тепер перетинати кордон країни дозволено туристам, які зробили повне щеплення від коронавірусу.

Також в’їзд до Ізраїлю буде доступний дітям до 6 років, чиї батьки виконали всі відповідні вимоги.

Щодо невакцинованих осіб, які збираються відвідати країну, вони повинні будуть пройти карантин.

Такі самі вимоги діятимуть і для громадян Ізраїлю, які повертаються з-за кордону і не отримали дози вакцини або ж не одужали.

Наразі МОЗ Ізраїлю встановлює, громадянам яких країн буде дозволено перетинати кордони і які вакцини будуть прийматися в країні.

Як заявили раніше в МОЗ країни, щеплені особи з країн з низьким рівнем ризику зможуть в’їхати в Ізраїль без необхідності серологічного тесту, який підтверджує наявність антитіл в крові.

Окрім того повідомлялося, що всі вакцини, розроблені на Заході, будуть схвалюватися.

Послаблення карантину в Ізраїлі

З вівторка, 15 червня, в Ізраїлі втратила чинність постанова уряду щодо обов’язкового носіння масок в приміщеннях.

Відповідне розпорядження підписав новий міністр охорони здоров’я Хезі Леві.

При цьому його попередник Юлій Едельштейн, ще на початку червня висловив думку, що не очікує зростання захворюваності в разі скасування обов’язкового маскового режиму з 15 червня.

Джерело: The Jerusalem Post