Меркель заговорила про участь РФ у самітах ЄС: реакція України і які ризики

24 червня у Брюсселі стартує дводенний саміт ЄС. Серед низки важливих питань, які є на порядку денному, лідери Європейського Союзу обговорять нову стратегію відносин з Росією.

Напередодні зустрічі ЗМІ повідомили, що канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт президента Росії Володимира Путіна. За інформацією американських видань, цю пропозицію вже підтримав президент Франції Еммануель Макрон.

Водночас деякі дипломати ЄС заявили, що до будь-якого саміту з російським лідером варто покращити відносини. Адже Росію не запрошують на подібні зустрічі з моменту незаконної анексії Криму у 2014 році.

Як Україна відреагувала на таку пропозицію і чому Німеччина прагне відновити участь РФ у самітах – читайте у матеріалі.

24 червня під час свого виступу у Бундестазі канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європейський Союз повинен домогтися прямого діалогу з президентом Росії.

Водночас вона наголосила на необхідності виробити єдиний підхід до провокацій з боку Москви. Меркель переконана: потрібно навчитися протистояти гібридному наступу Росії.

Вона позитивно відзначила нещодавню зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна. Але, на її думку, Європейський Союз також не повинен усуватися від діалогу.

Також канцлер переконана, що Євросоюз повинен визначити спільні стратегічні інтереси з Росією, до яких належать захист клімату і сфера миру і безпеки.

Україна ініціативою відновити участь РФ у самітах ЄС стурбована. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що це становить певні ризики.

На його думку, відновлення самітів з РФ без прогресу з російського боку буде небезпечним відхиленням від політики санкцій ЄС, що може тільки підірвати ефективність режиму обмежень.

Крім того, Дмитро Кулеба припускає, що такі кроки ще більше можуть вплинути на небажання Росії виконувати Мінські домовленості.

Resuming EU-Russia summits without seeing progress from Russia would be a dangerous deviation from EU sanctions policy. It could only disrupt the non-recognition policy, undermine the effectiveness of sanctions, & more gravely, discourage Russia from implementing Minsk agreements

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 24, 2021