Меркель заговорила про участь РФ у самітах ЄС: реакція України і які ризики

24 червня у Брюсселі стартує дводенний саміт ЄС. Серед низки важливих питань, які є на порядку денному, лідери Європейського Союзу обговорять нову стратегію відносин з Росією.

Напередодні зустрічі ЗМІ повідомили, що канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт президента Росії Володимира Путіна. За інформацією американських видань, цю пропозицію вже підтримав президент Франції Еммануель Макрон.

Водночас деякі дипломати ЄС заявили, що до будь-якого саміту з російським лідером варто покращити відносини. Адже Росію не запрошують на подібні зустрічі з моменту незаконної анексії Криму у 2014 році.

Як Україна відреагувала на таку пропозицію і чому Німеччина прагне відновити участь РФ у самітах – читайте у матеріалі.

Діалог ЄС з Москвою

24 червня під час свого виступу у Бундестазі канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європейський Союз повинен домогтися прямого діалогу з президентом Росії.

Водночас вона наголосила на необхідності виробити єдиний підхід до провокацій з боку Москви. Меркель переконана: потрібно навчитися протистояти гібридному наступу Росії.

Вона позитивно відзначила нещодавню зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна. Але, на її думку, Європейський Союз також не повинен усуватися від діалогу.

– На мою думку, ми повинні шукати прямий контакт з Росією і російським президентом. Події останніх місяців показали не тільки Німеччині, що неправильно реагувати на російські провокації нескоординовано, – зазначила вона.

Також канцлер переконана, що Євросоюз повинен визначити спільні стратегічні інтереси з Росією, до яких належать захист клімату і сфера миру і безпеки.

Реакція України

Україна ініціативою відновити участь РФ у самітах ЄС стурбована. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що це становить певні ризики.

– Я скористався можливістю зустрічі з високим представником ЄС (Жозепом Боррелем, – Ред.), щоб розділити з ним дуже глибоку стурбованість України щодо інформації, яку ми отримали вчора про ініціативу винести на порядок денний зустрічі лідерів ЄС ідею, яка може привести до відновлення самітів між Росією і Європейським союзом, – зазначив він.

На його думку, відновлення самітів з РФ без прогресу з російського боку буде небезпечним відхиленням від політики санкцій ЄС, що може тільки підірвати ефективність режиму обмежень.

Крім того, Дмитро Кулеба припускає, що такі кроки ще більше можуть вплинути на небажання Росії виконувати Мінські домовленості.

Resuming EU-Russia summits without seeing progress from Russia would be a dangerous deviation from EU sanctions policy. It could only disrupt the non-recognition policy, undermine the effectiveness of sanctions, & more gravely, discourage Russia from implementing Minsk agreements — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 24, 2021

Очільник МЗС нагадав, що Росія не демонструє жодного бажання змінити свою політику ні щодо України, ні щодо ЄС. Тому, на його думку, для відновлення самітів немає підстав.

Чим пояснити прагнення Німеччини і як бути Україні

Політичний експерт Олександр Мусієнко у коментарі Фактам ICTV називає кілька причин, чому Німеччина висунула ідею повернути Росію до участі у самітах ЄС.

– Я думаю, що це такий фінальний акорд канцлера Меркель, який, найімовірніше, пов’язаний з її бажанням залишити після себе певний спадок і передбачити у ньому нормалізацію відносин з Росією. Ще одна причина, на мою думку, полягає у тому, що Християнсько-демократична партія Німеччини остерігається за результати майбутніх виборів канцлера, які пройдуть у вересні цього року. Оскільки 100% гарантії, що канцлером стане саме представник цієї політичної сили Армін Лашет, немає, – зазначає він.

Олександр Мусієнко пояснює: наразі існує ймовірність того, що Союз 90/Зелені зможуть фактично отримати посаду канцлера. А лідер цієї політсили Анналена Бербок дотримується зовсім іншої позиції щодо Росії, яка полягає у тому, що РФ потрібно стримувати, а Україну – підтримувати.

Тому експерт не виключає, що такі дії Ангели Меркель можуть бути своєрідною підготовкою до того, що новий канцлер буде більш проросійським. Оскільки Армін Лашет у своїх інтерв’ю неодноразово зазначав, що з Росією потрібно налагоджувати співпрацю і навіть можливо скасовувати санкції.

Крім того, політолог не виключає, що ініціатива Меркель можуть бути наслідком нещодавньої зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна, під час якої йшлося про те, що потрібно відновлювати європейську єдність.

Тому, можливо, ціна того, що Росія буде стриманішою щодо Китаю і не розвиватиме співпрацю з ним, полягає у відновленні співпраці РФ з Європою.

Але, на думку Олександра Мусієнка, повноцінної згоди щодо повернення Росії до участі у європейських самітах серед лідерів країн ЄС не буде. Зокрема, проти можуть бути Польща, країни Балтії і навіть деякі скандинавські держави.

Водночас політолог переконаний, що для України у цій ситуації найважливіше забезпечити те, щоб наша позиція була почута. Крім того, потрібно і далі доносити, що будь-яка єдність і розвиток Європи неможливий без припиненя російської агресії проти України.

Також Олександр Мусієнко додає: навіть якщо Росії повернуть право участі у самітах ЄС, то Україні точно не варто опускати руки і говорити, що це якась поразка:

– По-перше, ми повинні зробити усе, щоб цього не сталося. По-друге, якщо це все ж станеться, то необхідно прийняти ситуацію до відома і подумати над тим, як вибудувати політику напротивагу країнам, які хочуть провадити проросійський курс в Європі, щоб у них це бажання зникло. Робити це можна за рахунок наших партнерів і навіть долучаючи більше Сполучені Штати, – додає експерт.

У будь-якому разі Олександр Мусієнко переконаний, що у цій ситуації точно не варто сидіти склавши руки. Навпаки, українські дипломатичні відомства повинні працювати над тим, щоб проросійського курсу ставало менше.