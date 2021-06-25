Низка країн ЄС гостро розкритикували нещодавно ухвалений закон в Угорщині про “гей-пропаганду”. Документ передбачає заборону обговорювати із неповнолітніми гомосексуальність та зміну статі як в школі, так і вдома.

Під час саміту ЄС 24 червня лідери заявили, що цього разу все зайшло надто далеко. Вони вважають, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан перетнув червону лінію.

Зокрема, суперечки, присвячені очільнику угорського уряду та скандальному закону, тривали майже дві години.

Під час дебатів глава уряду Нідерландів Марк Рютте засумнівався у тому, що Угорщина може бути членом ЄС після цього рішення.

Тому він закликав угорського колегу взяти приклад з Великої Британії та вийти із блоку, якщо в країні не поважатимуть європейські цінності.

Також гостро розкритикував ініціативу угорської влади прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель. Він сам гомосексуал і живе зі своїм партнером із 2015 року.

– Орбан перетнув червону лінію. Це не та Європа, в якій я хочу жити, – заявив він.

Очільник Євроради Шарль Мішель з приводу цього нагадав, що свобода, толерантність і людська гідністі – це найголовніші цінності для Євросоюзу.

Натомість Віктор Орбан, після довготривалої критики, не погодився відкликати закон про заборону “гей-пропаганди”.

За його словами, новоухвалений угорським парламентом документ зовсім не направлений проти гомосексуалів.

Як додав прем’єр, ця постанова лише дає батькам так зване унікальне право на статеве виховання дітей.

Закон про заборону “гей-пропаганди” в Угорщині

15 червня угорські депутати ухвалили закон, згідно з яким забороняється обговорювати із дітьми, яким менше 18 років, гомосексуальність або зміну статі.

Правозахисники розкритикували документ, назвавши його дискримінацією ЛГБТ-спільноти.