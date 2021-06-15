В Угорщині заборонили обговорювати із дітьми гомосексуальність або зміну статі

В Угорщині депутати ухвалили закон, згідно з яким забороняється обоговорювати із неповнолітніми гомосексуальність або зміну статі. Однак правозахисники вважають таке рішення дискримінацією ЛГБТ-спільноти.

Так, забороняються:

обговорення питань гомосексуальності та трансгендерності в школах;

“пропагування” гомосексуальності або зміни статі дітям молодше 18 років;

реклама великих компаній, які демонструють солідарність з ЛГБТ.

Деякі міжнародні організації розкритикували документ. Вони вважають, що його ухвалення призведе до порушення свободи слова і обмеження прав дітей.

Також деякі ЛГБТ-активісти в Угорщині порівняли ініціативу з російським законом 2013 року, який забороняє “гей-пропаганду”.

За відповідний документ проголосували 157 парламентарів.

Зокрема, це правляча партія Фідес, яка й запропонувала ініціативу, і має парламентську більшість. Також документ підтримали депутати правої партії Йоббік.

Водночас інші опозиційні партії бойкотували голосування на знак протесту проти дискримінації ЛГБТ.

Заборона одностатевих шлюбів

У Молдові хочуть заборонити одностатеві шлюби та виховання дітей одностатевими парами.

За інформацією політиків, протягом останніх років на світовому та регіональному рівні з’явилися деякі сили, які буцімто загрожують традиційним цінностям не лише молдавського суспільства, але й інших країн світу.