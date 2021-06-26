Трюдо закликав Папу Римського Франциска вибачитися через загибель сотень дітей індіанців

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо закликав Папу Римського Франциска приїхати до Канади, щоби вибачитися за керовані церквами школи, подібні до інтернату для індіанців у Британській Колумбії. Там напередодні знайшли останки 215 дітей.

Трюдо сказав, що сучасних канадців жахають подібні факти. Він відчуває сором щодо давньої політики примушування дітей корінного населення відвідувати подібні школи.

Цього тижня лідери корінних народів заявили, що в середньовічній індійській житловій школі, яка діяла з 1899 по 1997 рік у провінції Саскачеван, було виявлено 600 і більше останків.

З 19-го століття до 70-х років понад 150 тис. дітей корінного населення були змушені відвідувати фінансовані державою християнські школи. Три чверті з 130 таких закладів керувалися католицькою церквою.

Такі установи погано фінансувалися, з дітьми часто погано поводилися, вони голодували, гинули від інфекційних хвороб, в тому числі туберкульозу.

Згідно зі звітом комісії щодо встановлення істини і примирення, в період роботи шкіл-інтернатів для дітей корінного населення не менше 3,2 тис. дітей загинули в подібних установах через жорстоке поводження та відсутність догляду.

Після виявлення останків у Британській Колумбії, Франциск висловив співчуття і закликав розслідувати те, що сталося.

Джерело: Associated Press