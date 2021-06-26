Розгортання нових ліжок для хворих на Covid-19 відбувається у Мексиці.

На тлі зростання числа заражених урядовий Мексиканський інститут соціального забезпечення вказав, що в штаті Нова Каліфорнія облаштують дві палати на 30 і 40 ліжок.

До цього тимчасові приміщення для хворих на Covid-19 перепрофілювали під звичайні, тому що число заражених коронавірусом знизилося.

Зараз у Мексиці зафіксували на 14% більше хворих, ніж попереднього тижня. Кількість зайнятих ліжок в країні залишається на рівні близько 17%, але в деяких штатах їх число значно збільшилося.

У Мексиці зареєстровано понад 232 тис. смертей від Covid-19, проте за оцінками уряду, реальне число жертв хвороби становить близько 360 тис. осіб.

В країні вакцинувалися 42,8 млн осіб з населення в 126 млн.

Ізраїль готується до нової хвилі пандемії через штам Дельта і вводить штрафи в розмірі близько 5 тис. шекелів для тих, хто подорожує до шести заборонених країн, серед яких є і Мексика.

Джерело: Associated Press