У Туреччині заявили про реалізацію проекту судноплавного каналу Стамбул між Мармуровим і Чорним морями в обхід Босфору.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зазначив, що новий канал гарантує більшу безпеку Стамбулу, тому що через природну водну артерію між морями – протоку Босфор – щороку проходить все більше суден, що несуть потенційний ризик.

Президент нагадав про підрахунки експертів, згідно з якими до 2050 року через Босфор буде слідувати 78 тис. суден на рік, тоді як безпечна пропускна спроможність протоки становить 25 тис.

– Будівництво каналу Стамбул планується завершити через шість років. Вартість проекту оцінюється приблизно в $15 млрд, – сказав він на церемонії закладки фундаменту першого моста через канал.

Довжина каналу становить 45 км, мінімальна ширина – 245 м, глибина – близько 21 м.

За словами президента, канал Стамбул стане найбільш оптимальною з усіх альтернатив, що стояли перед турецькою владою.

Вперше ідею створення такого каналу Ердоган озвучив у 2011 році.

Водночас багато експертів висловлюють стурбованість тим, що на новий канал, можливо, не буде поширюватися конвенція Монтре, відповідно до якої, зокрема кораблі нечорноморських країн можуть перебувати в акваторії Чорного моря не більше 21 дня.

Джерело: Anadolu