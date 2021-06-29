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Вікторія Гірко |

Ще один крок назад: Єврорада про призупинення участі Білорусі у Східному партнерстві

шарль мішель

Рішення Білорусі призупинити участь в ініціативі ЄС Східне партнерство є ще одним кроком, який спричиняє зростання напруженості в регіоні.

У цьому переконаний президент Європейської ради Шарль Мішель.

– Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у Східному партнерстві. Це призведе до подальшого зростання напруженості і матиме негативний вплив на білоруський народ за рахунок позбавлення його можливостей, які дає співпраця з ЄС, – зазначив він у Twitter.

Водночас Шарль Мішель запевнив, що, попри рішення влади Білорусі, громадяни країни все одно зможуть розраховувати на підтримку з боку ЄС. Також він нагадав їм про право організувати нові президентські вибори.

Про те, що Білорусь призупиняє участь у Східному партнерстві стало відомо 28 червня. Тоді ж офіційний Мінськ повідомив, що у відповідь на санкції забороняє в’їзд до країни представникам євроструктур і відкликає для консультацій свого постпреда при ЄС.

Фото: Depositphotos

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