Ще один крок назад: Єврорада про призупинення участі Білорусі у Східному партнерстві

Рішення Білорусі призупинити участь в ініціативі ЄС Східне партнерство є ще одним кроком, який спричиняє зростання напруженості в регіоні.

У цьому переконаний президент Європейської ради Шарль Мішель.

– Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у Східному партнерстві. Це призведе до подальшого зростання напруженості і матиме негативний вплив на білоруський народ за рахунок позбавлення його можливостей, які дає співпраця з ЄС, – зазначив він у Twitter.

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership. This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation. — Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021

Водночас Шарль Мішель запевнив, що, попри рішення влади Білорусі, громадяни країни все одно зможуть розраховувати на підтримку з боку ЄС. Також він нагадав їм про право організувати нові президентські вибори.

Про те, що Білорусь призупиняє участь у Східному партнерстві стало відомо 28 червня. Тоді ж офіційний Мінськ повідомив, що у відповідь на санкції забороняє в’їзд до країни представникам євроструктур і відкликає для консультацій свого постпреда при ЄС.