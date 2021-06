Ще один крок назад: Єврорада про призупинення участі Білорусі у Східному партнерстві

Рішення Білорусі призупинити участь в ініціативі ЄС Східне партнерство є ще одним кроком, який спричиняє зростання напруженості в регіоні.

У цьому переконаний президент Європейської ради Шарль Мішель.

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership.

This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation.

— Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021