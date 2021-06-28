Білорусь призупиняє участь в ініціативі ЄС Східне партнерство.

У заяві МЗС країни йдеться про реалізацію процедури припинення дії угоди про реадмісію з ЄС.

– Ми не можемо виконувати свої зобов’язання в рамках даної угоди в умовах введених Євросоюзом санкцій і обмежень, – йдеться в заяві.

У МЗС констатували, що вимушене припинення дії угоди негативно позначиться на взаємодії з Євросоюзом у сфері боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Окрім відміни участі в європейській ініціативі, Мінськ у відповідь на санкції забороняє в’їзд до Білорусі представникам євроструктур, відкликає для консультацій свого постпреда при ЄС.

– Главі представництва ЄС в Республіці Білорусь також запропоновано виїхати в Брюссель для консультацій, щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій”, – повідомили в МЗС Білорусі.

Крім того, наголошується в заяві, у повторному порядку буде заборонений в’їзд до Білорусі представникам євроструктур і особам з країн Європейського союзу, які сприяли введенню обмежувальних заходів.

Джерело: МЗС Білорусі