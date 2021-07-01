Громадяни ще 10 країн можуть в’їжджати в ЄС – хто потрапив у перелік

Європейський Союз вирішив дозволити в’їзд на свою територію громадянам ще з 10 країн. Поки що України у цьому списку немає.

Новачками у переліку стали Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Канада, Йорданія, Чорногорія, Катар, Республіка Молдова, Саудівська аравія.

Загалом в’їзд до ЄС відритий для громадян 24 країн. У список потрапили:

Албанія;

Вірменія;

Австралія;

Азербайджан;

Боснія і Герцеговина;

Бруней-Даруссалам;

Канада;

Ізраїль;

Японія;

Йорданія;

Ліван;

Чорногорія;

Нова Зеландія;

Катар;

Республіка Молдова;

Республіка Північна Македонія;

Руанда;

Саудівська Аравія;

Сербія;

Сінгапур;

Південна Корея;

Таїланд;

Сполучені Штати Америки;

Китай (за умови підтвердження взаємності).

1 липня ЗМІ повідомили, що у Європейському Союзі сім країн дозволили в’їзд на свою територію туристам, які вакцинувалися індійським препаратом Covishield виробництва AstraZeneca.

За інформацією видань, дві країни, які не входять у ЄС – Ісландія та Швейцарія – також дозволили подорожувати вакцинованим цим препаратом людям у своїх країнах.

Джерело: Рада Європи