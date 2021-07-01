Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Вікторія Гірко |

Громадяни ще 10 країн можуть в’їжджати в ЄС – хто потрапив у перелік

аеропорт подорожі

Європейський Союз вирішив дозволити в’їзд на свою територію громадянам ще з 10 країн. Поки що України у цьому списку немає.

Новачками у переліку стали Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Канада, Йорданія, Чорногорія, Катар, Республіка Молдова, Саудівська аравія.

Загалом в’їзд до ЄС відритий для громадян 24 країн. У список потрапили:

  • Албанія;
  • Вірменія;
  • Австралія;
  • Азербайджан;
  • Боснія і Герцеговина;
  • Бруней-Даруссалам;
  • Канада;
  • Ізраїль;
  • Японія;
  • Йорданія;
  • Ліван;
  • Чорногорія;
  • Нова Зеландія;
  • Катар;
  • Республіка Молдова;
  • Республіка Північна Македонія;
  • Руанда;
  • Саудівська Аравія;
  • Сербія;
  • Сінгапур;
  • Південна Корея;
  • Таїланд;
  • Сполучені Штати Америки;
  • Китай (за умови підтвердження взаємності).

1 липня ЗМІ повідомили, що у Європейському Союзі сім країн дозволили в’їзд на свою територію туристам, які вакцинувалися індійським препаратом Covishield виробництва AstraZeneca.

За інформацією видань, дві країни, які не входять у ЄС – Ісландія та Швейцарія – також дозволили подорожувати вакцинованим цим препаратом людям у своїх країнах.

Джерело: Рада Європи

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка