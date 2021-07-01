Громадяни ще 10 країн можуть в’їжджати в ЄС – хто потрапив у перелік

Європейський Союз вирішив дозволити в’їзд на свою територію громадянам ще з 10 країн. Поки що України у цьому списку немає.
Новачками у переліку стали Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Канада, Йорданія, Чорногорія, Катар, Республіка Молдова, Саудівська аравія.
Загалом в’їзд до ЄС відритий для громадян 24 країн. У список потрапили:
- Албанія;
- Вірменія;
- Австралія;
- Азербайджан;
- Боснія і Герцеговина;
- Бруней-Даруссалам;
- Канада;
- Ізраїль;
- Японія;
- Йорданія;
- Ліван;
- Чорногорія;
- Нова Зеландія;
- Катар;
- Республіка Молдова;
- Республіка Північна Македонія;
- Руанда;
- Саудівська Аравія;
- Сербія;
- Сінгапур;
- Південна Корея;
- Таїланд;
- Сполучені Штати Америки;
- Китай (за умови підтвердження взаємності).
1 липня ЗМІ повідомили, що у Європейському Союзі сім країн дозволили в’їзд на свою територію туристам, які вакцинувалися індійським препаратом Covishield виробництва AstraZeneca.
За інформацією видань, дві країни, які не входять у ЄС – Ісландія та Швейцарія – також дозволили подорожувати вакцинованим цим препаратом людям у своїх країнах.
Джерело: Рада Європи