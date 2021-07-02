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Вікторія Гірко |

Для вакцинованих українських туристів відкрилась ще одна країна ЄС

естонія

Українські туристи зможуть потрапити ще до однієї європейської країни. В’їзд для них відкрила Естонія.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Але з туристичною метою до країни впускатимуть лише тих, хто пройшов повну вакцинацію від коронавірусу (тобто отримав дві дози).

Вакцини, які офіційно використовуються в Україні, наразі приймаються Естонією. Це Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/ Vaxzevria/Covishield і CoronaVac.

2 липня ще дві країни ЄС відкрили кордони для щеплених українців – це Австрія та Нідерланди. В’їхати до цих країн можна лише за умови, що громадяни, які перетинатимуть кордон, пройшли повний курс вакцинації більше ніж за два тижні до в’їзду на територію цих країн.

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Кордони з ЄС можуть відкритися для українців вже за два тижні - МЗС

Детальну інформацію про виїзд українців за кордон і перелік визнаних вакцин можна дізнатися за посиланням. Тут же можна перевірити, в які країни громадяни України поки не можуть потрапити (вони позначені помаранчевим кольором).

Фото: Depositphotos

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