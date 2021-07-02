Українські туристи зможуть потрапити ще до однієї європейської країни. В’їзд для них відкрила Естонія.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Але з туристичною метою до країни впускатимуть лише тих, хто пройшов повну вакцинацію від коронавірусу (тобто отримав дві дози).

Вакцини, які офіційно використовуються в Україні, наразі приймаються Естонією. Це Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/ Vaxzevria/Covishield і CoronaVac.

Ловіть ще гарну новину???? Для подорожей українців відкрилася Естонія???????? — в’їзд дозволений за умови повної вакцинації. Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Детальна інформація та перелік визнаних вакцин — на карті????https://t.co/8RkEzCg6Yk#ВакцинуйсяТаМандруй — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 2, 2021

2 липня ще дві країни ЄС відкрили кордони для щеплених українців – це Австрія та Нідерланди. В’їхати до цих країн можна лише за умови, що громадяни, які перетинатимуть кордон, пройшли повний курс вакцинації більше ніж за два тижні до в’їзду на територію цих країн.

Детальну інформацію про виїзд українців за кордон і перелік визнаних вакцин можна дізнатися за посиланням. Тут же можна перевірити, в які країни громадяни України поки не можуть потрапити (вони позначені помаранчевим кольором).