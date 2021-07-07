Відео з місця вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза і його дружини Мартін з’явилося у мережі.

На кадрах помітно, як декілька озброєних автоматами чоловіків оглядають квартал поблизу президентської резиденції.

Неподалік від них на землі лежить тіло. Вже на другій частині відео чутно звуки пострілів.

Here are the mercenaries that assassinated the tyrant of #Haiti. They were Spanish speaking! Who hired them? Where was his security? Clearly, he was taken out by the same entities (local bourgeoisie mafia or foreign imperialists) that imposed him on the people. pic.twitter.com/6JKjgeBD2n — Madame Boukman – Justice 4 Haiti ???????? (@madanboukman) July 7, 2021

Місцеві користувачі соцмереж зауважили, що наймані вбивці говорили іспанською мовою.

Зазначимо, що офіційні мови Гаїті – гаїтянська, креольська та французька.

Воєнний стан в Гаїті

Про те, що після вбивства Жовенеля Моїза в Гаїті оголосили воєнний стан, повідомив виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Гаїті Джозеф Клод.

Станом на вечір 7 липня відомо, що міжнародний аеропорт в столиці Гаїті Порт-О-Пренсе закрито: усі літаки, що встигли здійснити посадку, повертають назад.

Рішення про впровадження воєнного стану було ухвалено на екстреному засіданні Ради міністрів.

Жовенель Моїз став президентом Гаїті у 2017 році. Зазначимо, що в лютому 2021 року силовики вже зривали замах на вбивство президента.