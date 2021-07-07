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Наташа Тарчевська |

Автомати і тіло на землі: з’явилося відео з місця вбивства президента Гаїті

Автомати і тіло на землі: з’явилося відео з місця вбивства президента Гаїті

Відео з місця вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза і його дружини Мартін з’явилося у мережі.

На кадрах помітно, як декілька озброєних автоматами чоловіків оглядають квартал поблизу президентської резиденції.

Неподалік від них на землі лежить тіло. Вже на другій частині відео чутно звуки пострілів.

Місцеві користувачі соцмереж зауважили, що наймані вбивці говорили іспанською мовою.

Зазначимо, що офіційні мови Гаїті – гаїтянська, креольська та французька.

Воєнний стан в Гаїті

Про те, що після вбивства Жовенеля Моїза в Гаїті оголосили воєнний стан, повідомив виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Гаїті Джозеф Клод.

Станом на вечір 7 липня відомо, що міжнародний аеропорт в столиці Гаїті Порт-О-Пренсе закрито: усі літаки, що встигли здійснити посадку, повертають назад.

Рішення про впровадження воєнного стану було ухвалено на екстреному засіданні Ради міністрів.

Жовенель Моїз став президентом Гаїті у 2017 році. Зазначимо, що в лютому 2021 року силовики вже зривали замах на вбивство президента.

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