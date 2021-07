Відео з місця вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза і його дружини Мартін з’явилося у мережі.

На кадрах помітно, як декілька озброєних автоматами чоловіків оглядають квартал поблизу президентської резиденції.

Неподалік від них на землі лежить тіло. Вже на другій частині відео чутно звуки пострілів.

Here are the mercenaries that assassinated the tyrant of #Haiti. They were Spanish speaking! Who hired them? Where was his security? Clearly, he was taken out by the same entities (local bourgeoisie mafia or foreign imperialists) that imposed him on the people. pic.twitter.com/6JKjgeBD2n

