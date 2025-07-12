Білий дім розглядає мита, які знищать тіньовий флот Кремля – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп несподівано заявив про підтримку ідеї запровадження нових жорстких санкцій проти Росії, зокрема запровадження 500% мит на імпорт товарів з країн, які продовжують купувати російську нафту.

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела у Сенаті.

Трамп змінює риторику: можливе глобальне ембарго на російську нафту

Йдеться про ініціативу двох сенаторів — республіканця Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя — яка передбачає фактичне вторинне ембарго. Якщо законопроєкт ухвалять, це вдарить насамперед по основних імпортерах російської нафти — Китаю, Індії та Туреччині.

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Раніше Трамп публічно критикував цю ідею як надмірну, але тепер заявив, що уважно її вивчає та втомився від брехні Путіна.

Такі мита, за словами експертів, можуть паралізувати тіньовий флот танкерів, яким Росія оминає вже чинні санкції, й практично прирівнюються до повноцінного нафтового ембарго.

– Якщо мита у 500% справді запровадять, це буде удар глобального масштабу. Але є сумніви, що Трамп готовий до такого кроку через ризик зростання цін на нафту до 100 доларів за барель. Це матиме серйозні економічні наслідки, – сказав аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики Максиміліан Гесс, в коментарі The Times.

Упродовж останніх місяців Трамп намагався уникати нових санкцій проти Росії, залишаючи “відчиненими двері” для можливої домовленості з Кремлем. Однак останні заяви Трампа про розчарування у Путіні та “бажання зупинити російську агресію” можуть сигналізувати про зрушення в його позиції.

Якщо адміністрація Трампа дійсно піде на такий крок, це стане одним із найжорсткіших санкційних рішень проти Росії від початку повномасштабної війни.

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