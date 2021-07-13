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Дмитро Кудрявцев |

Перейматися не треба: Лукашенко прокоментував нові санкції Заходу

Лукашенко

Білорусь і Росія не повинні перейматися через санкції, які проти них вводяться з боку Заходу.

Таку думку висловив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

– Ми все-таки економіці приділяємо більше уваги, ніж в СРСР, ми на людей дивимося більше. Ми витримаємо. Навіть не витримаємо – будемо розвиватися, – сказав він.

За його словами, Євросоюзу та США не вдасться монополізувати міжнародний порядок денний, оскільки світ змінився.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс висловив намір виступити в Брюсселі перед колегами з ініціативою посилити санкції проти білоруського режиму.

За його словами, ЄС повинен перешкодити авторитарним режимам використовувати людей для політичного шантажу.

У свою чергу член Європарламенту Раса Юкнявічене заявив, що Лукашенко за посередництва Кремля, не тільки проти Литви, а й проти ЄС.

Фото: Getty Images

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