Литва запропонує ЄС запровадити додаткові санкції проти Білорусі

Литва запропонує країнам Євросоюзу запровадити додаткові санкції проти Білорусі через наплив нелегальних мігрантів з білоруського кордону.

Голова МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс виступить із цією пропозицією 12 липня у Брюсселі.

11 липня міністр заявив, що Євросоюз повинен стримувати авторитарні режими у питанні використання людей для політичного шантажу.

Попередній пакет секторальних санкцій був схвалений у червні 2021 року у зв’язку із примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням опозиційного блогера Романа Протасевича в Мінську.

– Це гібридна атака Лукашенка за посередництва Кремля, не тільки проти Литви, а й проти ЄС. В ході атак на суверенітет сусідньої країни через кордон, немов якимись бомбами. Потрібні термінові й адекватні кроки ЄС, оскільки це не натуральний прояв міграції, – заявила раніше член Європарламенту Раса Юкнявічене.

Нелегальні мігранти з Білорусі

Наплив нелегальних мігрантів до Литви почався після заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про те, що Білорусь більше не буде стримувати біженців з Іраку та Сирії.

Після цього влада Литви заявила про будівництво 600 км стіни на кордоні із Білоруссю та оголосила про термінове скликання Ради нацбезпеки.

Джерело: BNS