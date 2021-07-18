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Дмитро Кудрявцев |

У Грузії зірвали виступ очільника МВС через смерть журналіста

Лексо Лашкарава

Грузинські депутати від опозиційних партій зірвали виступ в парламенті міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі.

Парламентарі заблокували трибуну, тримаючи в руках фотографії загиблого оператора Олександра Лашкарави, якого жорстоко побили противники Маршу гідності.

Крім того, на акцію протесту перед будівлею парламенту також вийшли представники провідних ЗМІ країни.

Вони вимагали відставки уряду та покарання для винних у смерті Лашкарави.

Нагадаємо, журналіста телекомпанії TV Pirveli Олександра Лашкараву жорстоко побили противники ЛГБТ-спільноти, оскільки він освячував Марш гідності.

11 липня матір журналіста виявила його тіло у власній квартирі.

Правоохоронці розслідують цей інцидент як самогубство.

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