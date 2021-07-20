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Вікторія Гірко |

Суд США виніс перший тюремний вирок у справі про штурм Капітолію

Штурм Капитолия

У CША суд оголосив перший тюремний вирок у кримінальному провадженні проти прихильників Дональда Трампа, які увірвалися до Капітолію у січні цього року.

38-річний Пол Ходкінс з Флориди визнав, що увірвався до палати Сенату і перешкоджав виборчій процедурі. За це він отримав 8 місяців позбавлення волі. Хоча Міністерство юстиції США просило засудити Ходкінса до 1,5 року позбавлення волі, а сам він намагався домогтися умовного терміну.

Але суддя пояснив, що Ходкінс майже відразу визнав провину і не був учасником насильницьких дій. Хоча він зазначив, що своєю поведінкою засуджений сприяв тяжкому злочину проти демократії, увірвавшись в Капітолій.

У червні цього року у Вашингтоні суд виніс перший вирок у справі про штурм Капітолію. Тоді до трьох років умовно засудили 49-річну жительку штату Індіана Анну Морган-Ллойд.

Штурм Капітолію відбувся 6 січня 2021 року, коли прихильники 45-го президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі, де засідає Конгрес, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, перемогу на яких здобув Джо Байден.

Тоді внаслідок сутичок загинули п’ятеро людей, зокрема поліцейський.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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