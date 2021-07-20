Суд США виніс перший тюремний вирок у справі про штурм Капітолію

У CША суд оголосив перший тюремний вирок у кримінальному провадженні проти прихильників Дональда Трампа, які увірвалися до Капітолію у січні цього року.

38-річний Пол Ходкінс з Флориди визнав, що увірвався до палати Сенату і перешкоджав виборчій процедурі. За це він отримав 8 місяців позбавлення волі. Хоча Міністерство юстиції США просило засудити Ходкінса до 1,5 року позбавлення волі, а сам він намагався домогтися умовного терміну.

Але суддя пояснив, що Ходкінс майже відразу визнав провину і не був учасником насильницьких дій. Хоча він зазначив, що своєю поведінкою засуджений сприяв тяжкому злочину проти демократії, увірвавшись в Капітолій.

У червні цього року у Вашингтоні суд виніс перший вирок у справі про штурм Капітолію. Тоді до трьох років умовно засудили 49-річну жительку штату Індіана Анну Морган-Ллойд.

Штурм Капітолію відбувся 6 січня 2021 року, коли прихильники 45-го президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі, де засідає Конгрес, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, перемогу на яких здобув Джо Байден.

Тоді внаслідок сутичок загинули п’ятеро людей, зокрема поліцейський.