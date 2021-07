Популярна американська співачка Pink підтримала норвезьких спортсменок, які відмовились грати в бікіні, і запропонувала заплатити за них штраф у розмірі €1,5 тис.

Зірка засудила Європейську федерацію гандболу, а на особистій сторінці в Twitter написала, що пишається спортсменками.

Вона також зазначила, що із радістю заплатить за них штраф.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021