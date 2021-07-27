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Софія Зінов'єва |

Співачка Pink підтримала норвезьку жіночу збірну та запропонувала заплатити за них штраф

Співачка Pink підтримала норвезьку жіночу збірну та запропонувала заплатити за них штраф

Популярна американська співачка Pink підтримала норвезьких спортсменок, які відмовились грати в бікіні, і запропонувала заплатити за них штраф у розмірі 1,5 тис. 

Зірка засудила Європейську федерацію гандболу, а на особистій сторінці в Twitter написала, що пишається спортсменками.

– Я дуже пишаюся норвезькою жіночою командою з пляжного гандболу за протест проти дуже сексистських правил про свою “форму”. Європейська федерація гандболу повинна бути оштрафована за сексизм, – написала Pink.

Вона також зазначила, що із радістю заплатить за них штраф.

– Так тримати, – наголосила співачка.

Скандал із норвезькою збірною 

21 липня Європейська федерація гандболу оштрафувала жіночу збірну з пляжного гандболу на €1,5 тис. (48 тис. грн) за те, що спортсменки відмовились грати у відвертому бікіні.

Жінки вийшли на гру у зручних шортах, замість купальників.

У федерації пояснили, що штраф гандболістки мають сплатити за те, що шорти не передбачені єдиними правилами гри.

Згідно з правилами, з кожного боку на бікіні має бути не більше 10 см тканини, натомість чоловіки грають у шортах, які мають бути не більше ніж на 10 см вище коліна.

Фото: Depositphotos

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