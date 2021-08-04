Унаслідок стрілянини біля будівлі Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки один з поліцейських отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям.

Точні обставини стрілянини досі не з’ясували. Невідомі відкрили вогонь на автобусній платформі біля центральної будівлі Пентагону.

За даними іноземних ЗМІ, через стрілянину зупинили рух громадського транспорту біля території масивного комплексу. Наразі автобуси та інші види транспорту об’їжджають цей район. На місці події працюють співробітники поліції.

Станція метро, ​​розташована в цьому районі, є восьмою за завантаженістю у сфері транспорту, згідно з даними урядового органу управління.

На станцію щодня їздить понад 2,4 тис. пасажирів. До пандемії коронавірусу цей показник був вищий – близько 15 тис. пасажирів на день.

За даними поліції США, станом на 31 липня, з початку 2021 року на території держави вбили 185 поліцейських. Серед них 35 правоохоронців застрелили з вогнепальної зброї.