Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яка відмовилася їхати додому в Білорусь, покинула Японію. 24-річна легкоатлетка вилетіла у Відень (Австрія) вранці 4 серпня.

Таке рішення стало несподіваним для громадськості. Очікувалося, що дівчина поїде у Варшаву, оскільки Польща надала їй гуманітарну візу, однак в останній момент спортсменка змінила пункт призначення.

Легкоатлетка висловила побоювання за свою безпеку в Білорусі після того, як минулого тижня Тимановську, за її словами, змусили зібрати речі та виїхати завчасно з Олімпіади у Токіо.

Дівчина перебувала під охороною до того, як її відвезли в аеропорт Наріда у Токіо сьогодні. Міжнародний олімпійський комітет розпочав офіційне розслідування щодо заяви, що Білорусь намагалася змусити Тимановську повернутися додому.

Інцидент з Христиною Тимановською

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська поскаржилася в соцмережах на те, її хотіли примусити брати участь в естафеті. За її словами, спортсменку без попередження внесли у список, не поцікавившись готовністю та станом здоров’я.

2 серпня Тимановська повинна була взяти участь у цій естафеті, однак її виключили тренери, сказавши збирати свої речі та їхати у Білорусь. За словами легкоатлетки, її хотіли вивести з країни без згоди.

Офіційні особи у Білорусі стверджували, що її виключили зі збірної через емоційний стан. Однак Тимановська заявила, що це неправда, оскільки її не обстежували лікарі.

Чоловік спортсменки Арсеній Зданевич виїхав з Білорусі та нині перебуває в Україні. Це не перший інцидент, який привернув увагу світової громадськості до країни.

3 серпня у Києві знайшли мертвим Віталія Шишова – голову організації, що допомагає громадянам Білорусі, які шукають роботу та житло в Україні. За словами його дівчини, нещодавно за очільником Білоруського дому в Україні стежили.

Цей інцидент привернув пильну увагу до Білорусі, якою з 1994 року керує самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Минулого року загальнонаціональні протести проти його спірного переобрання придушили сили безпеки.

Джерело: BBC

Фото: Христина Тимановська