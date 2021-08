У Лондоні Тауерський міст закрили для руху транспорту та пішоходів через технічну несправність.

Поліція міста у Twitter повідомила, що знаменитий міст завис у піднятому положенні і його ніяк не можуть опустити.

So I was there to see Tower Bridge open to let in and out this masted ship. And then get stuck.

But I can’t avoid analogies with Brexit Britain, dysfunctionally stuck in an effort to usher in the past pic.twitter.com/8QE0TuruUC

— Peter Jukes (@peterjukes) August 9, 2021