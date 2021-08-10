У Лондоні Тауерський міст закрили для руху транспорту та пішоходів через технічну несправність.

Поліція міста у Twitter повідомила, що знаменитий міст завис у піднятому положенні і його ніяк не можуть опустити.

– Будь ласка, уникайте цього району, – закликали у поліції.

So I was there to see Tower Bridge open to let in and out this masted ship. And then get stuck. But I can’t avoid analogies with Brexit Britain, dysfunctionally stuck in an effort to usher in the past pic.twitter.com/8QE0TuruUC — Peter Jukes (@peterjukes) August 9, 2021

Про технічну неполадку стало відомо 9 серпня о 17.00 за місцевим часом (19.00 за Київським часом).

Причини поломки наразі невідомі, а от зупинка такої важливої дорожньої артерії дається в знаки – у Лондоні утворились затори.

Це не перший випадок, коли механізм Тауерського мосту дав збій.

У 2006 році його довелося серйозно відремонтувати після чотирьох зупинок. Після цього проблем в роботі Тауеру стало менше, а остання зупинка механізму була зафіксована у серпні минулого року.

Цьогоріч Тауерському мосту виповнилося 127 років, він досі залишається однією з візитних карток Лондона та приваблює туристів з усього світу.

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Джерело: Поліція Лондону