У центрі Лондону можуть встановити памʼятник покійному чоловіку королеви Великої Британії Єлизавети II принцу Філіпу.

Повідомляється, що цю ініціативу вже підтримали парламентарі – представники найбільших політичних сил Британії. За даними джерела, цю ідею може також підтримати премʼєр-міністр Борис Джонсон.

Зазначається, що встановлення пам’ятника частково фінансуватиметься за рахунок пожертв, які зможе зробити будь-хто.

– Герцог Единбурзький присвятив своє життя служінню країні та королеві. Пам’ятник став би символом вдячності за роки служби, — сказав співрозмовник видання в Лейбористській партії.

Пам’ятник планують встановити поруч із Букінгемським палацом. Там також розташовані меморіали короля Георга VI і його дружини Єлизавети Боуз-Лайон — батьків Єлизавети II.

Смерть принца Філіпа

9 квітня Букінгемський палац повідомив, що принц Філіп помер у віці 99 років – здоров’я Герцога Единбурзького довгий час погіршувалося.

Через смерть чоловіка королеви Єлизавети II у Великій Британії оголосили період жалоби – на знакових будівлях королівства опустили прапори. Зазначається, що протягом 30 днів королева не займатиметься державними справами.

Відомо, що через цю трагічну подію принц Гаррі повернувся до Великої Британії вперше після скандального інтерв’ю, щоб прийти на похорон свого дідуся принца Філіпа.