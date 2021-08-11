У Білорусі чемпіона світу з кікбоксингу засудили на 2,5 роки за участь в акціях протесту

У Білорусі винесли вирок багаторазовому чемпіону світу з кікбоксингу і тайського боксу Олексію Кудіну. Суд призначив спортсмену 2,5 роки колонії суворого режиму за участь в акціях протесту проти режиму Лукашенка.
Про це повідомив правозахисний центр Вясна.
До рішення суду місцевий прокурор просив посадити спортсмена на 3,5 роки.
Кудіна визнали винним в опорі силовикам із застосуванням насилля під час акції протесту, яка відбулася 10 серпня 2020 року.
Під час акції протесту, яка проходила поблизу Мінська, спортсмен відправив у нокаут кількох співробітників міліції, які, власне, затримували його.
Унаслідок цього Кудіна помістили під адміністративний арешт, потім оштрафували та відкрили кримінальну справу.
У листопаді спортсмен не прийшов до суду. Тоді влада оголосила його у розшук.
Згодом, у січні, Кудіна знайшли у Москві, куди він утік, та затримали.
Білоруські правоохоронці направили до влади РФ запит щодо екстрадиції Кудіна.
Водночас білоруські спортсмени звернулись до росіян із проханням не робити цього через загрозу переслідування й тортур.
Відомо, що 21 липня Європейський суд із прав людини навіть ухвалив рішення про те, що Росія не може екстрадувати Кудіна в Білорусь.
Однак наступного дня стало відомо, що його таки видали режиму Лукашенка.
Що відомо про Кудіна
Олексій виступає в тайському боксі, кікбоксингу та змішаних бойових єдиноборствах у суперважкій вазі.
Спортсмен – заслужений майстер спорту Республіки Білорусь (2012).
На його рахунку – перемоги чемпіонатів світу з тайського боксу серед любителів за 2006, 2007, 2008, 2011, 2014 роки.
Також Кудін – чемпіон світу з кікбоксингу серед любителів (2007, 2009 роки) та чемпіон світу з кікбоксингу серед професіоналів (2007 рік, версія WBKF).
Скандальні вибори у Білорусі
9 серпня 2021 року минув рік із дня президентських виборів у Білорусі. Тоді через незгоду із результатами волевиявлення в країні почалися масові протести, затримання, арешти та переслідування.
За результатами екзит-полу лідером виборчих перегонів оголосили Олександра Лукашенка із 79,7% підтримки.
У день виборів у Білорусі затримали щонайменше 120 осіб.
Водночас світ почав засуджувати розгін мітингувальників у Мінську, які вийшли на протести через попередні результати виборів.
Більше про те, як минув рік після виборів у Білорусі та що змінилось – читайте у матеріалі.
Фото: Олексій Кудін