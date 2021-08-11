У Білорусі чемпіона світу з кікбоксингу засудили на 2,5 роки за участь в акціях протесту

У Білорусі винесли вирок багаторазовому чемпіону світу з кікбоксингу і тайського боксу Олексію Кудіну. Суд призначив спортсмену 2,5 роки колонії суворого режиму за участь в акціях протесту проти режиму Лукашенка.

Про це повідомив правозахисний центр Вясна.

До рішення суду місцевий прокурор просив посадити спортсмена на 3,5 роки.

Кудіна визнали винним в опорі силовикам із застосуванням насилля під час акції протесту, яка відбулася 10 серпня 2020 року.

Під час акції протесту, яка проходила поблизу Мінська, спортсмен відправив у нокаут кількох співробітників міліції, які, власне, затримували його.

Унаслідок цього Кудіна помістили під адміністративний арешт, потім оштрафували та відкрили кримінальну справу.

У листопаді спортсмен не прийшов до суду. Тоді влада оголосила його у розшук.

Згодом, у січні, Кудіна знайшли у Москві, куди він утік, та затримали.

Білоруські правоохоронці направили до влади РФ запит щодо екстрадиції Кудіна.

Водночас білоруські спортсмени звернулись до росіян із проханням не робити цього через загрозу переслідування й тортур.

Відомо, що 21 липня Європейський суд із прав людини навіть ухвалив рішення про те, що Росія не може екстрадувати Кудіна в Білорусь.

Однак наступного дня стало відомо, що його таки видали режиму Лукашенка.

Що відомо про Кудіна

Олексій виступає в тайському боксі, кікбоксингу та змішаних бойових єдиноборствах у суперважкій вазі.

Спортсмен – заслужений майстер спорту Республіки Білорусь (2012).

На його рахунку – перемоги чемпіонатів світу з тайського боксу серед любителів за 2006, 2007, 2008, 2011, 2014 роки.

Також Кудін – чемпіон світу з кікбоксингу серед любителів (2007, 2009 роки) та чемпіон світу з кікбоксингу серед професіоналів (2007 рік, версія WBKF).

Скандальні вибори у Білорусі

9 серпня 2021 року минув рік із дня президентських виборів у Білорусі. Тоді через незгоду із результатами волевиявлення в країні почалися масові протести, затримання, арешти та переслідування.

За результатами екзит-полу лідером виборчих перегонів оголосили Олександра Лукашенка із 79,7% підтримки.

У день виборів у Білорусі затримали щонайменше 120 осіб.

Водночас світ почав засуджувати розгін мітингувальників у Мінську, які вийшли на протести через попередні результати виборів.

Більше про те, як минув рік після виборів у Білорусі та що змінилось – читайте у матеріалі.

Фото: Олексій Кудін