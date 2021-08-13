Білоруська влада визнала екстремістським медіа-ресурс Tut.bу

Суд Центрального району Мінська за позовом МВС Білорусії визнав екстремістським медіа-ресурс Tut.bу та його аналоги в соціальних мережах і месенджерах, а також створене після блокування дзеркало.

Інформаційний ресурс експертна комісія назвала майданчиком для пропаганди екстремістської діяльності.

– Діяльність Tut.bу спрямована на розпалювання соціальної ворожнечі або ворожнечі, організацію та здійснення масових заворушень, а також розпалювання політичної та ідеологічної вражди, – написала прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Тепер за репост із інформацією видання, його дзеркала буде загрожувати адміністративна відповідальність і покарання аж до арешту, попередила Чемоданова.

18 травня сайт Tut.bу був заблокований на вимогу прокуратури. Комітет держконтролю Білорусі порушив кримінальну справу про несплату податків проти керівників ресурсу та затримав щонайменше 13 співробітників порталу.

Як повідомило Міністерство інформації, це було зроблено через порушення виданням закону про ЗМІ, зокрема, за публікацію інформації від імені незареєстрованої фонду BYSOL. В той же день в офісах редакції в різних містах і в будинках деяких співробітників влаштували обшуки, в тому числі у вдови засновника порталу Юлії Чернявської.

23 травня після екстреної посадки в Мінську через нібито замінування літака авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, затримують екс-головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Джерело: МВС Білорусі