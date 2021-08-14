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Абрамова Юлія |

Зливи в Японії призвели до катастрофи: 1,4 млн людей закликали негайно покинути будинки

Зливи в Японії призвели до катастрофи: 1,4 млн людей закликали негайно покинути будинки

Зливи в Японії призвели до катастрофи, викликавши повені і зсуви.

Влада Хіросіми і префектур північній частині острова Кюсю оголосила про евакуацію.

Одна жінка загинула в префектурі Нагасакі на західному узбережжі Кюсю і двоє інших членів цієї родини вважаються зниклими без вести. Там же діють попередження про надзвичайну погодну ситуацію.

1,4 млн осіб закликали негайно покинути будинки.

У Нагасакі працюють рятувальні служби, поліція, розміщені військовослужбовці для надання допомоги населенню, пошуку зниклих без вести. Рятувальники працюють і в Фукуоці, також на острові Кюсю. У сусідній префектурі Сага хлинули зсуви.

Очікується, що зливи триватимуть на більшій частині території країни протягом ще декількох найближчих днів, і ситуація з повенями і зсувами може погіршитися.

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Також у Туреччині в провінції Кастамону щонайменше шість людей загинули внаслідок повені, яку спричинили сильні дощі.

У провінції Бартин 85-річна Аріф Юнал зникла безвісти, після того як її будинок було зруйновано.

Жінку шукає берегова охорона, управління стихійних лих та надзвичайних ситуацій, а також місцеві жителі.

Повінь пошкодила будинки та підприємства. У десятках сіл району Улус припинилося електропостачання. Унаслідок руйнування мосту перекинулися транспортні засоби. 13 людей, які були в салонах автомобілів, доставили до медичних закладів.

Джерело: NHK

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