Вже два видання TOLO News та Al Arabiya повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані вилетів до Таджикістану.
Раніше таліби увійшли у президентський палац у Кабулі.
– Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану, – згодом повідомив чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані.
За його словами, Гані вилетів у супроводі радника з національної безпеки Хамдулли Мухіба і очільника адміністрації Фазла Махмуд Фазлі.
Нурістан зазначив, що після Таджикистану Гані повинен вилетіти в третю країну, але куди саме, поки не повідомляють.
Наразі громадяни Афганістану масово намагаються сховатися на території іноземних посольств після захоплення Кабула терористичною організацією Талібан.
Особливе скупчення людей фіксується в диппредставництвах Ірану та Туреччини.
Візи в ці та інші країни намагаються отримати тисячі афганських громадян, оскільки вони бояться репресій після приходу талібів до влади.
Крім того, величезні черги скупчились в міжнародному аеропорту Кабула, комерційні рейси з якого залишаються чи не єдиним способом для місцевих жителів покинути країну, оскільки бойовики взяли під контроль всі наземні пункти пропуску.
Джерело: Al Arabiya