Вже два видання TOLO News та Al Arabiya повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані вилетів до Таджикістану.

Раніше таліби увійшли у президентський палац у Кабулі.

– Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану, – згодом повідомив чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані.

За його словами, Гані вилетів у супроводі радника з національної безпеки Хамдулли Мухіба і очільника адміністрації Фазла Махмуд Фазлі.

Нурістан зазначив, що після Таджикистану Гані повинен вилетіти в третю країну, але куди саме, поки не повідомляють.

Наразі громадяни Афганістану масово намагаються сховатися на території іноземних посольств після захоплення Кабула терористичною організацією Талібан.

Особливе скупчення людей фіксується в диппредставництвах Ірану та Туреччини.

Візи в ці та інші країни намагаються отримати тисячі афганських громадян, оскільки вони бояться репресій після приходу талібів до влади.

Крім того, величезні черги скупчились в міжнародному аеропорту Кабула, комерційні рейси з якого залишаються чи не єдиним способом для місцевих жителів покинути країну, оскільки бойовики взяли під контроль всі наземні пункти пропуску.

Джерело: Al Arabiya