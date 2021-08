Вибух бензовозу в Лівані: два десятки загиблих, близько сотні поранених

Щонайменше 20 людей загинули і ще близько сотні отримали поранення різного ступеня складності в результаті вибуху бензовозу в Лівані.

Інцидент стався рано вранці у неділю, 15 серпня, повідомили у місцевому відділенні Червоного Хреста.

Вибух пролунав в районі Аккар, що на півночі Лівану.

#Lebanon #explosion

About 15 dead and more than 25 injured are transferred by the Red Cross to various hospitals in Akkar and Tripoli pic.twitter.com/8hIbSIgcES

— Algeria – News (@Algeria_News_DZ) August 15, 2021