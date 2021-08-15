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Дмитро Кудрявцев |

Вибух бензовозу в Лівані: два десятки загиблих, близько сотні поранених

Пожар на месте взрыва в Ливане

Щонайменше 20 людей загинули і ще близько сотні отримали поранення різного ступеня складності в результаті вибуху бензовозу в Лівані.

Інцидент стався рано вранці у неділю, 15 серпня, повідомили у місцевому відділенні Червоного Хреста.

Вибух пролунав в районі Аккар, що на півночі Лівану.

Бригади медиків досі працюють на місці події – постраждалих везуть до найближчих медичних установ.

Причина вибуху досі невідома, проте в ізраїльських ЗМІ з’явилася інформація, що паливо планували ввезти в сектор Гази, незважаючи на заборону офіційного Єрусалиму.

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Джерело: Al-Arabia

Фото: скріншот відео Al-Arabia

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