Вибух бензовозу в Лівані: два десятки загиблих, близько сотні поранених

Щонайменше 20 людей загинули і ще близько сотні отримали поранення різного ступеня складності в результаті вибуху бензовозу в Лівані.
Інцидент стався рано вранці у неділю, 15 серпня, повідомили у місцевому відділенні Червоного Хреста.
Вибух пролунав в районі Аккар, що на півночі Лівану.
#Lebanon #explosion
About 15 dead and more than 25 injured are transferred by the Red Cross to various hospitals in Akkar and Tripoli pic.twitter.com/8hIbSIgcES
— Algeria – News (@Algeria_News_DZ) August 15, 2021
Бригади медиків досі працюють на місці події – постраждалих везуть до найближчих медичних установ.
Причина вибуху досі невідома, проте в ізраїльських ЗМІ з’явилася інформація, що паливо планували ввезти в сектор Гази, незважаючи на заборону офіційного Єрусалиму.
Джерело: Al-Arabia
Фото: скріншот відео Al-Arabia