В Афганістані жінки-ведучі знову з’явилися на телебаченні

Телеведуча Бехешта Арганд знову з’явилися в кадрі афганського телебачення. У прямому ефірі телеканалу TOLOnews вона взяла інтерв’ю у представника талібів Мавлаві Абдулхака Хемаді.

Напередодні жінок відкликали з посад у кадрі з міркувань безпеки.

Зокрема, в програмі, яку глядачі побачили сьогодні, 17 серпня, опівдні, Бехешта 17 хвилин розпитувала Хемаді, який відповідає за зв’зки талібів зі ЗМІ, про ситуацію в Кабулі і обшуки будинків у місті.

За словами Хемаді, таліби, що повністю контролюють ситуацію в Кабулі й Афганістані, отримали наказ від сина засновника Талібану мулли Омара, не входити до чужого будинку і забирати майно.

Мавлаві Абдулхака Хемаді зазначив, що мулла Мухаммед Якуб – найповажніший чоловік у Талібані, чиє слово – закон. За словами Мавлаві, за останні 2-3 дні в Кабулі не було загиблих.

– Афганці не мають хвилюватися. Вони вільні і можуть пересуватися цілодобово, — заявив Мавлаві.

Талібан наполягає на тому, щоб усі держслужбовці повернулися на свої робочі місця: навіть поліцейські, сили безпеки та військові. Мавлаві зазначив, що представники руху присягнули нікого не вбивати.

– Навіть тих, хто, як ми знаємо, вбивав наших дітей кілька місяців тому, – додав представник талібів.

Щодо ситуації в аеропорту Кабула, звідки афганці намагаються вилетіти ціною власного життя, представник талібів заспокоїв.

– Вони повинні перестати боятися, адже ми тут для того, щоб їх захистити, а не вбивати, — сказав він.

Також Мавлаві прокоментував втечу президента Афганістану Ашрафа Гані, який начебто втік на чотирьох автомобілях, забитих грошима.

– Ашраф був злодієм. І хоч раніше Афганістан був корумпованою країною, тепер усе зміниться, і він стане країною, де закон однаковий для всіх, — підсумував Мавлаві.

Поява представника Талібану за одним столом з жінкою, чиє обличчя не закрите, багато хто вважає хорошим знаком, адже за режиму талібів дівчатам із восьми років заборонялося з’являтися на вулиці без супроводу чоловіка.

Афганські жінки були зобов’язані носити паранджу, оскільки, за твердженням талібів, відкрите обличчя жінки може ввести чоловіка в порок.

Раніше прес-секретар офісу талібів в Катарі Суха Шахін повідомив в ефірі BBC News, що жінки зможуть як і раніше отримувати освіту і вести нормальний спосіб життя, проте не уточнив, чи дозволять їм брати участь в законотворчій і судової діяльності.

Напередодні офіційний представник талібів Абдул Хамід Хамасі відвідав лікарню в Кабулі і запевнив жінок-лікарів, що вони продовжать свою роботу. Він сказав, що їм не завдадуть жодної шкоди.