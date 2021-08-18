ЄС доведеться говорити з талібами, вони виграли війну – Боррель

Євросоюз продовжить евакуацію громадян блоку з Афганістану та почне встановлювати контакт з Талібаном.

Про це заявив Верховний представник ЄС із питань закордонних справ Жозеп Боррель під час спеціальної зустрічі глав МЗС блоку.

Як зауважив Боррель, першим пріоритетом ЄС є забезпечення евакуації своїх громадян, а також тих афганців, які співпрацювали з західними партнерами і хочуть залишити країну.

– Ми робимо усе можливе щоб вивезти їх і надати їм притулок у країнах блоку. Хочу подякувати владі Іспанії за готовність запропонувати хаб, де будуть приймати цих людей і далі розподіляти по країнах-членах, що надають їм візи. Також дякую Італії за надання інфраструктури для так званих повітряних мостів і Франції – за військову безпекову підтримку на місці, – додав високопосадовець.

Другим пріоритетом, за словами Борреля, є запобігання масштабної хвилі міграції у напрямку блоку, та підтримка транзитних країн й сусідів Афганістану.

Третій пріорітет – встановлення контактів з новою владою.

– Ми повинні встановити зв’язок із владою в Кабулі. Тому що, таліби виграли війну, тож нам доведеться говорити з ними, щоб попередити потенційну гуманітарну і міграційну кризу. Ми говоритимемо з новою владою, такою, якою вона є, – наголосив політик.

Водночас Боррель зауважив, що ЄС пильно стежитиме за подальшою ситуацією в країні з правами людини, зокрема правами жінок.

Ситуація в Афганістані

15 серпня радикальне ісламське угруповання Талібан проголосили встановлення своєї влади. Це сталося після того, як США остаточно вивели свої війська з території Афганістану.

Раніше Талібан вже контролював цю територію, але після терактів у 2001-му Штати розгромили бойовиків і протягом наступних 20 років Афганістаном управляв уряд, який підтримувала Америка.

Ідеологією Талібану є напрямок ісламу – ашарізм. Він встановлює жорсткі та антигуманні правила на території країни. Зокрема, заборона інтернету та телебачення, заборона грати в шахи, а для жінок – заборона ходити з відкритим обличчям, працювати та навчатися.

Після цього країни-члени ЄС закрили свої посольства та почали евакуйовувати дипломатів з країни. А тисячі афганців та іноземних громадян намагаються втекти.

Детальніше про ситуацію в Афганістані, та як це може вплинути на інші країни, зокрема Україну – читайте у матеріалі.

Джерело: Euronews