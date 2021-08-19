Підтримки талібам не буде: МВФ заморозив співпрацю з Афганістаном

Міжнародний валютний фонд заморозив співпрацю з Афганістаном на тлі захоплення країни терористичною організацією Талібан.

За даними представника МВФ, у зв’язку із ситуацією, що склалася, було припинено доступ до всіх ресурсів фонду.

– Зараз в міжнародному співтоваристві є невизначеність щодо визнання уряду в Афганістані, у зв’язку із чим країна не має доступу до спеціальних прав запозичення або інших наших ресурсів, – повідомили в МВФ.

Платіжний засіб в розмірі 650 мільярдів доларів для всіх членів фонду було заплановано до 23 серпня. Частка Афганістану з цієї суми становить 340 мільйонів доларів, проте таліби не мають права на доступ до цих коштів.

Крім того, МВФ заморозить кредитну програму сумою в 370 мільйонів, яка виділялася на стимулювання економіки країни, коли почалася пандемія коронавірусу.

Як зазначив голова Центробанку Аджмал Ахмаді, який втік за кордон через наступ талібів, валютні резерви країни складають близько дев’яти мільярдів доларів США. Переважна частина зазначених коштів перебуває за кордоном, наприклад, тільки в США зберігаються сім мільярдів.

А Вашингтон, тим часом, заморозив для талібів доступ до всіх рахунків уряду Афганістану, які управляються Федеральною резервною системою, а також американськими фінансовими установами.

У зв’язку із цією ситуацією Ахмаді прогнозує різку інфляцію в країні при Талібані, а також обвалення національної валюти. Очільник Центробанку наголосив, що таліби зможуть отримати максимум до 0,2% від усіх коштів.