Падіння Афганістану перед талібами змусило тисячі наляканих афганців втекти з країни. Це викликало паніку європейських політиків, які налякані ще одним масовим рухом біженців.

Вони побоюються, що мігранти роздують нову хвилю популістських рухів, які змінили політику після того, як у 2015 році біженці унаслідок воєн в Сирії та Іраку перебралися до Європи.

Підтримка антиіммігрантських партій відтоді впала, як і кількість мігрантів. Але у зв’язку з наближенням виборів в Німеччині та Франції європейські лідери висловлюють побоювання. Афганці стикаються з дефіцитом допомоги в Європі, пише The New York Times.

США зіткнулися з аналогічною ситуацією. Політики висловили загальну готовність прийняти афганців, які працювали разом з американськими збройними силами або міжнародними групами допомоги, але не надали подробиць про те, яким чином це може статися.

Однак Європа боїться брати на себе зобов’язання перед тисячами людей, які намагаються виїхати, щоб уникнути життя під владою Талібану. Навіть попри те, що зараз кількість мігрантів, які пересуваються наземними шляхами, відносно невелика.

Німеччина під керівництвом канцлера Ангели Меркель одного разу встановила планку, прийнявши понад мільйон біженців у 2015 та 2016 роках, таким чином кинувши виклик своїм європейським партнерам.

Ця проблема майже розколола Європу на дві частини – країни Сходу відмовлялися приймати біженців та “ставили загородження з колючого дроту”.

Австрія, яка шість років тому перебувала на одному з основних маршрутів мігрантів, категорично відкинула можливість прийому афганських біженців. Греція швидко дала зрозуміти, що вона більше не буде “воротами” до Європи. Франція закликала до “рішучих відповідей”, які дозволили б біженцям залишатися ближче до дому, зазначило видання The New York Times.

У заголовках іноземних ЗМІ переважає страх повторення сценарію 2015 року. Хто такі таліби? Талібан – радикальний ісламістський рух, який виник у 1994 році на тлі заворушень після виведення радянських військ з Афганістану.

Таліби вдавалися до жорстоких публічних покарань, серед яких – побиття, ампутації та масові страти з метою забезпечити дотримання своїх встановлених правил.

Президент Франції Еммануель Макрон, який перебуває під тиском, прямо заявив, що Європа не може наодинці взяти на себе наслідки падіння Афганістану.

Замість цього він закликав Європейський Союз створити надійну відповідь на будь-який новий приплив мігрантів з Афганістану. Фактично він буде направлений на виплату транзиту грошей країнам, які приймуть біженців.

Комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що це активує співпрацю з країнами, що межують з Афганістаном – Пакистаном, Іраном і Таджикистаном, які вже приймають багатьох афганських мігрантів.