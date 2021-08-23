Президент США Джо Байден назвав умову для введення санкцій проти радикального ісламістського руху Талібан. За його словами, все залежатиме від поведінки талібів.

Також він повідомив про щоденне перевезення тисяч людей військовими літаками США і чартерними цивільними рейсами.

На питання про те, що афганці з належними документами все ще мають проблеми з доступом до аеропорту і відчувають, що їх покинули співробітники посольства США, а також що деякі співробітники посольства США в Афганістані також не змогли потрапити до аеропорту, Байден відповів розмито.

– По-перше, ви побачите, що вони виїдуть звідти. По-друге, ми внесли ряд змін, включаючи розширення доступу навколо аеропорту та до безпечної зони. І ми знову ввели багато заходів. Але я не хочу вдаватися до деталей.

Крім того, голова американської адміністрації зауважив, що поки радикальний рух не робив дій, спрямованих проти сил США, і “поки що в цілому дотримувався” обіцянки не перешкоджати доступу американців в аеропорт Кабула.

Він відповів на питання, чи є можливість введення санкцій проти талібів.

– Моя відповідь: так, це залежить від поведінки (учасників Талібану, – ред.), – сказав президент США.

Тим часом Талібан оголосив, що кілька сотень його бійців висунулися до провінції Панджшер, щоби взяти її під контроль.

Таліби пояснили в соцмережах, що ухвалили таке рішення, тому що місцева влада відмовилася мирно передати контроль.

Панджшер – одна з останніх територій Афганістану, на якій не визнають владу Талібану. Саме там базується рух опору талібів.

Раніше повідомлялося, що лідер руху Ахмад Масуд в інтерв’ю газеті Аш-Шарк аль-Аусат заявив, що готовий і до переговорів, і до того, щоб захищатися до останнього.

Джерело: Білий дім