Таліби перекидають бійців для захоплення останньої нескореної провінції Панджшер

Рух Талібан оголосив, що кілька сотень його бійців висунулися до провінції Панджшер, щоб взяти її під контроль.

Таліби пояснили в соцмережах, що ухвалили таке рішення, тому що місцева влада відмовилася мирно передати контроль.

Панджшер – одна з останніх територій Афганістану, на якій не визнають владу Талібану. Саме там базується рух опору талібів.

Раніше повідомлялося, що лідер руху Ахмад Масуд в інтерв’ю газеті Аш-Шарк аль-Аусат заявив, що готовий і до переговорів, і до того, щоб захищатися до останнього.

– Ми готові брати участь в інклюзивну уряді з талібами. Однак неприпустимо формування уряду, націленого на екстремізм: це було б загрозою і для Афганістану, і для регіону і всього світу, – додав він.

За словами представника руху, воно в даний час налічує 9 тис. бійців.

Джерело: Al Jazeera