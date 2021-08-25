У Білорусі шкільного вчителя засудили на півтора року колонії за відео із логотипом NEXTA

У Білорусі 46-річного вчителя історії та суспільствознавства місцевої гімназії Андрія Петровського засудили до 1,5 років в’язниці за показ н уроці відеоролика з логотипом NEXTA – децентралізованого білоруського ЗМІ, яке поширюється через соцмережі, месенджери, і визнано екстремістським.

Темою уроку була Система міжнародних відносин. Серед учнів був син місцевого чиновника, який зняв його на мобільний телефон і показав батькам. Після цього вчителя звільнили і розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК (наклеп на президента).

25 серпня Сморгонський районний суд виніс вирок.

Згідно з обвинувальним актом, відео містило заздалегідь неправдиву інформацію, яка ганьбить президента.

Суддя Людмила Міхневич засудила колишнього вчителя до 1,5 року колонії суворого режиму. До такого покарання закликав прокурор Андрій Клишевич.

Вчитель не визнав себе винним ні під час слідства, ні під час судового розгляду. Петровського затримали в залі суду після оголошення вироку.

Андрій Петровський має близько 20 років педагогічного стажу, викладав історію та суспільствознавство. Він працював у різних школах.

Джерело: Правозахисний центр “Вясна”

Фото: Правозахисний центр “Вясна”