Неймовірно успішна місія: Байден про виведення військ з США з Афганістану

Президент США Джо Байден прокоментував завершення виведення американських військ з Афганістану, назвавши це найкращим рішенням для Америки.

Крім того, він зауважив, що вихід США з Афганістану був неймовірно успішною місією.

– Ми вчора закінчили 20-річну місію в Афганістані. Найтривалішу місію в нашій історії. Ми евакували 124 тис. людей. Жодна держава такого не робила, тільки США. Успіх цієї місії був результатом мужності наших військових та дипломатів, – сказав він на брифінгу.

Тим же американцям, які залишаються в Афганістані, президент США пообіцяв вивезти їх країни, якщо вони захочуть.

Джо Байден пояснив, що відмовився продовжувати війну в Афганістані, оскільки вона більше не відповідала інтересам США. За словами президента Штатів, пріоритетом для нього було забезпечення національних інтересів, зокрема безпеки американського народу під час вирішення зовнішньополітичних питань.

– Я не вірю, що безпеці Америки сприяє розміщення тисяч американських солдатів і трата мільярдів доларів на рік. Але я також знаю, що загроза тероризму продовжує існувати. Тому ми продовжуємо боротьбу з тероризмом в Афганістані та інших країнах, – додав він.

Також Джо Байден заявив, що США потрібно зосередитися на нових викликах, які, зокрема, пов’язані з Росією та Китаєм.

Крім того, він пообіцяв, що терористи ІДІЛ заплатять повну ціну за свої злочини і терористичні атаки.

У ніч на 31 серпня Афганістан залишив останній американський літак. Сполучені Штати Америки більше не контролюють аеропорт Кабула та повітряний рух у ньому.

У Пентагоні підтвердили завершення виведення американських військ з Афганістану після 20-річної війни, в результаті якої загинуло майже 2,5 тис. американських військовослужбовців.

Джерело: White House