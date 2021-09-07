В Іспанії наймолодший єпископ Хав’єр Новелл відрікся від сану після 12 років служби через любов до жінки.

52-річний єпископ вирішив залишити католицьку церкву заради роману з 38-річною Сільвією Кабальоль – письменницею еротичних і сатанинських творів.

Відомо, що кохана Новелла працює ще й психологом. Ба більше, вона розлучена та виховує двох дітей.

Хав’єр став єпископ у 40 років. Він має консервативні погляди, виступає за незалежність Каталонії та проти абортів, одностатевих шлюбів, а також евтаназії.

Новелл був відданим католицькій церкві 12 років. Але нині шокував всіх новиною про відречення сану.

За інформацією ABC, ситуація із єпископом викликала скандал у Ватикані, і в єпископаті Сольсони, де служив Хав’єр.

У самому Ватикані кажуть, що таким інцидентом стурбований навіть Папа Римський Франциск.

Адже, як пише видання, раніше подібні випадки траплялися – високопоставлені священнослужителі відмовлялися від сану заради кохання. Однак не за таких обставин.

Окрім того, Новелла запрошували на Єпископальну конференцію, але він відмовився. Також він заявив, що нічого не хоче чути ані про конференцію, ані про єпископів.