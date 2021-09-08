Талібан запросив представників шістьох країн на інавгурацію нового уряду – список

Члени радикального ісламського руху Талібан запросили на церемонію інавгурації нового уряду Афганістану представників шести різних країн.

Запрошення отримали Росія, Китай, Пакистан, Туреччина, Катар та Іран.

– Ми офіційно запросили представників шести країн на оголошення нового уряду Ісламського емірату Афганістан — Китаю, Пакистану, Туреччини, Катара, Росії та Ірану, – заявив заступник прем’єр-міністра Абдул Гані Барадар.

Напередодні очільник руху Забіулла Муджахід розповів про новий парламент “Ісламського Емірату Афганістан”.

Головою місцевого Кабміну призначено Мухаммада Хасана Ахунда, його перший заступник – мулла Барадар Ахунд.

Ситуація в Афганістані

Наразі ситуація в країні залишається нестабільною. Бойовики Талібану захопили владу в Афганістані 15 серпня та проголосили закінчення війни.

Таліби дотримуються законів шаріату. Цей режим є дуже антигуманним та відбирає у жінок майже всі їхні права.

Так, на території, де діє режим, жінкам забороняється ходити вулицями із відкритим обличчям, відвідувати лікарів чоловічої статі, навчатися і працювати.

8 вересня таліби заборонили жінкам займатися спортом.