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Валентина Летяк |

У США вдвічі збільшили штрафи для авіапасажирів без масок

аеропорт, маски, карантин, подорожі

Президент США Джо Байден, виступаючи у четвер у Білому домі, розкритикував авіапасажирів, які відмовляються одягати захисні маски, і оголосив, що штрафи за таке порушення подвояться.

– Якщо ви порушите правила, будьте готові заплатити, – сказав він на брифінгу.

Вже з п’ятниці, 10 вересня, максимальний штраф за порушення вимоги щодо носіння масок, за заявою Міністерства внутрішньої безпеки, варіюватиме від $500 до $3 тисяч.

До цього штрафи за таке порушення становили від $250 до $1,5 тисяч.

Найбільші штрафи – від $1 тис. до $3 тис. – очікують тих, хто не вперше порушує вимоги щодо носіння масок.

Адміністрація з безпеки на транспорті США цього року зафіксувала вже більше 4 тис. порушень маскового режиму в аеропортах і літаках.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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