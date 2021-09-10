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Валентина Летяк |

В ООН попередили про голод в Афганістані, якщо не розморозити донорські кошти

Афганістан

Глава місії ООН з надання допомоги Афганістану Дебора Лайонс на засіданні Радбезу заявила, що необхідно терміново вжити заходів для розморожування мільярдів доларів донорських коштів, щоб вони влилися в крихку економіку країни.

– Афганістану загрожує серйозний економічний спад, який може кинути мільйони людей у ​​злидні і голод, а також спричинити масову хвилю біженців з Афганістану і відкинути країну назад на багато поколінь, – вважає вона.

Лайонс сказала, що зобов’язана взаємодіяти з Талібаном, зокрема в пошуках шляхів, що дозволяють грошам надходити в Афганістан.

За її словами, під час взаємодії з деякими лідерами руху, вони чітко заявили про свою потребу в міжнародній допомозі, яка дає світовій спільноті важелі впливу на їх дії.

– Ми все ще можемо надати цій новій реальності більш позитивний напрямок, – підсумувала спецпредствник ООН.

7 вересня стало відомо, що Талібан сформував новий уряд Афганістану. Його очолив Мухаммад Хасан Ахунд.

Але ситуація в Афганістані залишається напруженою. Новий уряд заборонив жінкам займатися спортом, зокрема й спортсменкам з національних збірних країни. Заборонено будь-які акції протесту.

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Джерело: ООН

Фото: Getty Images

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