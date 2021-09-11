Судді у справі про збиття рейсу Малазійських авіаліній МН17 вже склали графік для оголошення вироку.

Про це під час прямого включення в ефірі Свободи слова Савіка Шустера заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

– Прокурори в листопаді 2021 року скажуть свою завершальну промову. Судді вже склали графік, коли вони можуть винести вирок. Це може бути або вересень, або листопад, або грудень 2022 року, – сказала генеральний прокурор.

Крім того, Ірина Венедіктова попросила не заважати працювати прокурорам Нідерландів.

– Вони дуже чесно й професійно виконують свою роботу, щоб можна було вкластись у ці терміни, які поставили в суді, – пояснила вона.

Розповіла генпрокурор і про те, як минуло спілкування із родичами загиблих.

– Коли ви бачиш очі літніх людей… Вони загубили в тому літаку і дітей, і онуків. Це для них не просто сум, не просто біль. Це для них життя без життя, – зауважила вона.

Відзначила Ірина Венедіктова і роботу представників фундації родичів загиблих.

– Вони бачать свою місію в тому, щоб такого більше не ставалося із жодними літаками у жодній частині нашої планети, – сказала генеральний прокурор.

Рейс Малазійських авіаліній МН17 було збито над окупованим Донбасом у липні 2014 року.

Усі пасажири рейсу загинули, а слідство встановило, що літак було збито з російського комплексу Бук.

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