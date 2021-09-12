Білорусь планує закупити у Росії озброєнь на $1 млрд.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко журналістам, відвідуючи в ході військових навчань Захід-2021 Обуз-Лесновского полігон під Барановичами.

– Президент розповів, що на переговорах у Кремлі питанням оборони і безпеки приділили багато уваги. У тому числі обговорювалися перспективи поставок комплексів C-400, – йшлося в повідомленні держагентства БЕЛТА.

Напередодні Лукашенко заявив, що РФ найближчим часом поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів, засоби ППО і, можливо, С-400.

– Затягла конкретика: від будівництва об’єктів, – в тому числі космодром Східний, – закінчуючи питанням озброєнь. Ми обговорювали ці проблеми, – заявив Лукашенко.

Він зазначив, що зараз комплексами С-300 повністю перекрито західний напрямок Білорусі.

– Але у нас додався південний напрямок, – зазначив він.

Завершився перший етап спільних навчань Захід-2021, за словами Лукашенка – один із найважливіших заходів підготовки збройних сил, який проводиться на тлі безперервної гібридної агресії з боку Заходу щодо Білорусі й Росії.

– Ми бачимо нові ризики і виклики на заході Союзної держави, загострення обстановки на кордонах держав – членів ОДКБ, – заявив Лукашенко.

Новина про узгодження Лукашенком та Путіним цілого пакету програм з інтеграції неабияк стривожила українців та увесь інший світ.

Йдеться про 28 програм, що передбачають поступове об’єднання білоруської та російської промисловості, економіки, оборонного, нафтогазового секторів.