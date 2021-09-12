Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Юлія Захарченко |

Лісові пожежі в Іспанії: вогонь не можуть ліквідувати четвертий день

Пожежна небезпека

В Іспанії четвертий день поспіль не вщухають лісові пожежі біля популярного курорту Коста-дель-Соль. Місцева влада припускає, що пожежа могла виникнути не випадково.

Полум’я спалахнуло у середу, 8 вересня, на території гірського хребта Сьєрра-Бермехо над муніципалітетом Естепона – середземноморським курортом, який люблять туристи та місцеві жителі.

За словами регіонального директора з охорони навколишнього середовища Кармен Креспо, найімовірніше, пожежа виникла після навмисного підпалу. Зараз правоохоронці намагаються з’ясувати всі обставини події.

Вогонь змусив понад 1 тис. осіб покинути своє житло. Під час пожежі загинув один аварійний працівник. Місцеві жителі скаржаться, що не можуть спати вже декілька днів поспіль після спалаху полум’я.

Регіональне агентство лісових пожеж Андалусії заявило, що за одну ніч площа пожежі зменшилася, однак все ще залишається великою.

Наразі залучили понад 400 рятувальників та 41 вертоліт для ліквідації полум’я. Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер та висока температура.

Читайте
Вогонь спалахнув під час репетиції: подробиці пожежі у костелі святого Миколая

Джерело: Euronews

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка