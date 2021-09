Лісові пожежі в Іспанії: вогонь не можуть ліквідувати четвертий день

В Іспанії четвертий день поспіль не вщухають лісові пожежі біля популярного курорту Коста-дель-Соль. Місцева влада припускає, що пожежа могла виникнути не випадково.

Полум’я спалахнуло у середу, 8 вересня, на території гірського хребта Сьєрра-Бермехо над муніципалітетом Естепона – середземноморським курортом, який люблять туристи та місцеві жителі.

Never thought I’d be sitting in the Netherlands downloading a Wild Fire app, watching to see if my house in Spain is going to burn down. Firefighters have been 4 days fighting it and it’s moved direction, but I’m so worried about my friends. My local beach and X is my house. pic.twitter.com/gyxIMZJra2

