Лісові пожежі в Іспанії: вогонь не можуть ліквідувати четвертий день

В Іспанії четвертий день поспіль не вщухають лісові пожежі біля популярного курорту Коста-дель-Соль. Місцева влада припускає, що пожежа могла виникнути не випадково.

Полум’я спалахнуло у середу, 8 вересня, на території гірського хребта Сьєрра-Бермехо над муніципалітетом Естепона – середземноморським курортом, який люблять туристи та місцеві жителі.

Never thought I’d be sitting in the Netherlands downloading a Wild Fire app, watching to see if my house in Spain is going to burn down. Firefighters have been 4 days fighting it and it’s moved direction, but I’m so worried about my friends. My local beach and X is my house. pic.twitter.com/gyxIMZJra2 — N J Simmonds ????????✨ (@NJSimmondsbooks) September 12, 2021

За словами регіонального директора з охорони навколишнього середовища Кармен Креспо, найімовірніше, пожежа виникла після навмисного підпалу. Зараз правоохоронці намагаються з’ясувати всі обставини події.

Вогонь змусив понад 1 тис. осіб покинути своє житло. Під час пожежі загинув один аварійний працівник. Місцеві жителі скаржаться, що не можуть спати вже декілька днів поспіль після спалаху полум’я.

Регіональне агентство лісових пожеж Андалусії заявило, що за одну ніч площа пожежі зменшилася, однак все ще залишається великою.

Наразі залучили понад 400 рятувальників та 41 вертоліт для ліквідації полум’я. Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер та висока температура.

Джерело: Euronews