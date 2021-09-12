Вибори в Німеччині: рейтинг соціал-демократів зростає

Соціал-демократична партія Німеччини (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), що є найстарішою політичною партією Німеччини. збільшує відрив від консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) за 14 днів до виборів у Німеччині.

Згідно з опитуваннями видання Bild, щодо виборів в Бундестаг рейтинг СДПН у порівнянні з результатами минулого тижня зріс до 26%.

Блок ХДС/ХСС підтримують 20% виборців, рейтинг блоку в порівнянні з минулим тижнем не змінився.

Навіть у випадку перемоги з таким результатом СДПН необхідно буде домовлятися з іншими політичними силами про формування коаліції.

На третьому місці йде партія Зелених, рейтинг якої знизився на один пункт до 15%. Зелені лише на два пункти випереджають Вільну демократичну партію, за яку готові проголосувати 13% виборців.

Рейтинг правопопулістської Альтернативи для Німеччини становить 11% (-1%), Лівої партії – 6% (-1%).

У вівторок, 7 вересня, канцлер Німеччини Ангела Меркель востаннє виступила з промовою під час засідання Бундестагу напередодні парламентських виборів.

Канцлер говорила про запобігання змінам клімату, розвиток зеленої енергетики та боротьбу із тероризмом і кібератаками.

Між тим Меркель назвала майбутні парламентські вибори у Німеччині вибором напрямку розвитку країни. Також вона агітувала за свого однопартійця Арміна Лашета.

Окрім того, німецький канцлер застерегла щодо можливого союзу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Зелених із Лівою партією.

Джерело: Bild